Euro 2024, Italia-Croazia 1-1 : all'ultimo respiro Zaccagni regala la qualificazione agli azzurri

L’Italia pareggia all’ultimo respiro con la Croazia, dopo una partita di luci e ombre. Nemmeno il tempo di esultare per il rigore parato da Donnarumma a Modric che lo stesso fuoriclasse croato, riprendendo una respinta del portiere su colpo di testa di Budimir, segna. A poco sembra valere l’assalto azzurro, volenteroso ma poco concreto, con Retegui in campo per tutta la partita a lottare con la sua fisicità contro l’attenzione dei difensori croati. Il genoano chiude con un bel colpo di testa deviato in corner e una conclusione anch’essa “sporcata” sul fondo. Ci pensa Zaccagni al 98’ per segnare il gol del pareggio. Negli ottavi gli azzurri giocheranno contro la Svizzera sabato 29 alle 18 all’Olympiastadion di Berlino.

AVVIO - L’Italia parte determinata, ma la Croazia è altrettanto quadrata e la partita è molto tesa e tattica. Brozovic e Modric superano età e acciacchi, alla ricerca del successo solo risultato utile per i croati, che fanno un grande possesso palla mentre l’Italia regge bene. Al 4’ Donnarumma devia sopra la traversa un gran tiro di Sucic.

I croati sembrano più solidi, ma l’Italia gioca con ordine e compattezza. Retegui si guadagna un fallo, colpisce di testa con deviazione di Gvardiol e guadagna un altro corner. Ma è di Bastoni, poco prima della mezz’ora, la fin qui migliore occasione della partita: il colpo di testa del difensore azzurro viene deviato con una gran parata da Livakovic.

Dopo un avvio incerto, l’Italia sembra più tonica e sfiora in un paio di occasioni la rete. Nell’altro incontro del girone la Spagna intanto segna contro l’Albania. Finisce il primo tempo con un giusto pari.

RIPRESA - Nella ripresa due cambi: l’ex doriano Budimir per Pasalic nella Croazia, Frattesi per Pellegrini nell’Italia. Ma il canovaccio non cambia. Arriva un tocco di mano di Frattesi in area, il VAR decreta il rigore che Modric si fa parare da Donnarumma. Ma proprio il 10 croato, pochi istanti dopo, segna sulla ribattuta del portiere italiano su colpo di testa di Budimir. A quel punto gli azzurri si gettano in avanti alla disperata, con Scamacca che non arriva per un niente sul cross di Chiesa, ma arriva all’ultimo secondo con Zaccagni.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

4' Sucic impegna Donnarumma in una difficile deviazione sopra la traversa.

11' Cross di Dimarco, colpo di testa di Pellegrini ampiamente a lato.

14' Altro cross di Dimarco, la difesa croata allontana.

21' Cross di Darmian, colpo di testa di Retegui e deviazione di Gvardiol. Poco dopo lo stesso Retegui calcia bene ma trova la deviazione di Sutalo.

27' Occasionissima Italia, colpo di testa di Bastoni e grande deviazione di Livakovic.

36' Gran sinistro a incrociare di Pellegrini, para Livakovic.

SECONDO TEMPO

46' Dentro Frattesi per Pellegrini nell'Italia e Budimir per Pasalic nella Croazia.

53' GOL CROAZIA Interviene il VAR per un tocco di mano di Frattesi. Donnarumma para il rigore a Modric, ma mezzo minuto dopo il fuoriclasse croato segna su respinta di Donnarumma su colpo di testa di Budimir. 0-1

61' Occasione per l'Italia. Su un altro calcio d'angolo, è di nuovo Bastoni a colpire di testa da due passi, ma la sua conclusione finisce di poco alta.

67' Italia pericolosa con Darmian, libero di calciare all'interno dell'area di rigore ma si vede respingere il tiro da Stanišić.

72' Raspadori calcia una punizione, ma la barriera della Croazia riesce a deviare in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo.

80' Torna a farsi vedere in avanti la Croazia, con Modrić e Brozović che fraseggiano bene sulla fascia destra e il numero 11 croato che cerca Budimir nel mezzo, ma la difesa dell'Italia sventa il pericolo. Subito dopo Modric esce lasciando il posto a Majer.

84' Scamacca non arriva per un niente sul cross di Chiesa, sarebbe stato il pari.

98' GOL ITALIA. Su azione di Calafiori, pareggia Zaccagni. 1-1





ITALIA-CROAZIA 1-1

RETI: 53' Modric, 98' Zaccagni.

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian (82' Zaccagni); Jorginho (82' Fagioli); Dimarco (54' Chiesa), Barella, Pellegrini, Raspadori (75' Scamacca); Retegui. Ct. Spalletti

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (70' Ivanusec), Modric (80' Majer), Brozovic; Mario Pasalic, Sucic (70' Perisic); Kramaric (89' Juranovic). All. Dalic

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

NOTE: ammoniti Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic, Calafiori, Fagioli.