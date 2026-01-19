Esclusiva, Grassani: "Se Foti e Gregucci squalificati in primo grado, Sampdoria subito costretta a trovare un nuovo allenatore"
di m. mich.
"Se Foti e Gregucci dovessero essere squalificati in tempi brevi dal Tribunale Federale Nazionale per la questione del patentino mancante e della relativa copertura, la sentenza sarebbe immediatamente esecutiva in primo grado e quindi la Sampdoria dovrebbe nominare un nuovo allenatore, dotato dei requisiti necessari, o cooptandolo tra quelli già in organico (ad esempio Attilio Lombardo, n.d.r.) oppure ingaggiandone un altro".
Lo ha detto Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo, a Forever Samp in onda su Telenord e telenord.it.
Vi proponiamo un estratto del suo lungo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata a Forever Samp.
