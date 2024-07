Ermini (Pd) presidente gruppo Spinelli, i dem Liguria e Genova: "Scelta inopportuna, quel sistema lo combattiamo". Sansa: "Ho rischiato l'ulcera"

La nomina di David Ermini (nella foto), alto dirigente del PD nazionale e già vicepresidente del CSM nonché commissario dal 2015 al 2017 del PD ligure, alla presidenza del Gruppo Spinelli ha provocato reazioni tutt'altro che pacate e concordi nello stesso partito. Di là dalla sorpresa generale che molti esponenti dem hanno manifestato, a comporre il quadro è arrivata una nota congiunta dei capi locali del partito, il segretario ligure Davide Natale e quello genovese Simone D'Angelo.

Poche parole ma chiare: "Abbiamo appreso dai giornali con stupore e perplessità della nomina di David Ermini al vertice della holding del Gruppo Spinelli. Una scelta esclusivamente personale e professionale, che riteniamo inopportuna - scrivono Natale e D'Angelo - nel contesto in cui si colloca con un'indagine giudiziaria aperta su un sistema che abbiamo combattuto e che ha avuto riflessi negativi su Genova e sulla Liguria". La mossa di Spinelli, diretta a creare le condizioni per la revoca della misura cautelare dei domiciliari, rischia di essere destabilizzante per il PD come per il centrosinistra che si prepara a una campagna elettorale difficile e, si direbbe, destinata a non essere priva di colpi bassi.

Nulla rispetto alla reazione di Ferruccio Sansa, già candidato presidente della Regione e oggi capogruppo della sua lista: "Parliamo proprio di Ermini ex Vice Presidente del CSM. Di Ermini che era stato commissario del PD ligure. E chissà che proprio in quell’occasione non si sia fatto apprezzare dagli Spinelli. Quando l'ho letto ho rischiato l'ulcera".