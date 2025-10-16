Entella-Sampdoria, la prima volta del derby regionale: Telenord in diretta dalle 20

CHIAVARI - Appuntamento storico questa sera allo stadio comunale "Enrico Sannazzari" di Chiavari dove alle 20,30 si affronteranno per la prima volta in una partita ufficiale (campionato di serie B) Entella e Sampdoria.

Telenord seguirà come sempre l'evento in diretta a partire dalle ore 20, con una finestra già alle 18,15 nel corso del Live quando l'inviato Simone Galdi riferirà come la cittadina del Tigullio si sta preparando all'appuntamento, le ultime notizie sulle viabilità e racconterà l'arrivo dei circa 1.700 tifosi blucerchiati. Poi, intorno alle 20 appunto in onda Stadio Goal speciale con Emanuela Guerra, Giorgia La Cavera e gli opinionisti Alessandro Grandoni, Sandro Scarrone, Guido Poggi e il telecronista Niccolò Corradi. In collegamento da Chiavari anche Enrico Nicolini e nel ricco dopo partita l'intervento di Maurizio Michieli oltre che di Simone Galdi.

Appuntamento su Telenord, canale 11 del digitale terrestre, in streaming su telenord.it e sul canale youtube di Telenord Liguria.

