Entella, Chiappella: "Con la Sampdoria partita storica, a Chiavari si sente l'adrenalina"
di Redazione
"Sarà una partita storica, ai ragazzi ho detto di giocarsela con tutte le armi a disposizione per ottenere un risultato positivo. In città si coglie un'adrenalina particolare".
Lo ha detto Andrea Chiappella, allenatore dell'Entella, alla vigilia della sfida con la Sampdoria in programma venerdì sera al Comunale di Chiavari (ore 20,30). Ecco la video intervista di Niccolò Pagliettini, tratta dai canali ufficiali del club biancoceleste.
Tags:entella chiappella sampdoria
