Energia solare e accumulo per un’agricoltura più sostenibile, Huawei lancia LUNA2000-215

Produttività, sostenibilità e resilienza sono le nuove leve della transizione energetica in agricoltura. Lo sostiene Huawei Digital Power, che punta sull’integrazione tra tecnologie digitali e fonti rinnovabili per ridurre l’impatto ambientale del settore, responsabile dell’8,4% delle emissioni nazionali nel 2023.

Per accelerare il cambiamento, l’azienda ha lanciato FusionSolar LUNA2000-215, un sistema di accumulo da 215 kWh con raffreddamento ibrido intelligente, ideale per impianti agrivoltaici e capannoni agricoli. Il sistema consente di immagazzinare e utilizzare l’energia solare nei momenti di maggior bisogno, riducendo fino al 50% i costi energetici e garantendo continuità anche in caso di blackout.

Dotato di architettura di sicurezza “Cell-to-Consumption Dual-link”, certificazione TÜV Rheinland Prime e rendimento fino al 91,3%, LUNA2000-215 offre prestazioni elevate, manutenzione semplificata e installazione flessibile.

