Energia senza limiti: a 19 anni crea un accumulatore portatile che funziona anche senza rete

A soli 19 anni, Noah Bild, giovane imprenditore di Palm Harbor in Florida, ha sviluppato un innovativo sistema portatile di accumulo energetico pensato per garantire elettricità durante i blackout, senza i limiti dei generatori tradizionali.

L’idea nasce da una passione coltivata fin da bambino per l’elettronica e i sistemi a batteria. Dopo anni di esperimenti nel garage di casa, Bild ha progettato OffGrid Pro, un dispositivo compatto ma potente, capace di mantenere in funzione una casa anche in situazioni di emergenza, come uragani o interruzioni prolungate della rete elettrica.

A differenza dei generatori a benzina, il sistema è completamente silenzioso, non produce fumi ed elimina i rischi legati all’utilizzo di carburanti. Il cuore della tecnologia è costituito da batterie al litio ferro fosfato, note per sicurezza, stabilità e lunga durata.

Le prestazioni sono significative: il dispositivo è in grado di alimentare elettrodomestici essenziali, come un frigorifero, per diversi giorni. Collegato a pannelli solari, può arrivare a funzionare in modo continuativo, rendendo di fatto l’utente indipendente dalla rete elettrica.

Il progetto è nato anche da un’esperienza diretta: dopo una stagione di uragani che ha lasciato senza corrente interi quartieri della Florida, Bild ha deciso di trovare una soluzione più efficiente e sostenibile per affrontare le emergenze energetiche.

In un contesto globale sempre più esposto a eventi climatici estremi e crisi energetiche, soluzioni come questa potrebbero rappresentare un passo concreto verso sistemi domestici più autonomi, sicuri e sostenibili.

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