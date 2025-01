Energia, Cavo (NM): "Nucleare, pieno sostegno al ministro Pichetto sul ritorno all'atomo"

“Condividiamo e sosteniamo le linee di intervento tracciate dal ministro Pichetto Fratin, la sua è stata una relazione dettagliata su rischi, criticità e obiettivi. Saremo al suo fianco, soprattutto sull’obiettivo del ritorno al nucleare, su cui il ministro è tornato nuovamente oggi sottolineandone l’importanza per diversificare le fonti di produzione dell’energia e ridurre i prezzi. È questo per noi uno dei passaggi chiave del suo intervento programmatico, che si aggiunge all’annuncio ieri del deposito agli uffici giuridici di Palazzo Chigi di una legge quadro. Siamo in totale sintonia, tant’è che Noi Moderati ha presentato una proposta di legge sul nucleare, già incardinata nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, in cui chiediamo sostegno alla ricerca e attivazione degli impianti di nuova generazione”. Così Ilaria Cavo, parlamentare di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo in Aula sull’ l'informativa del ministro Pichetto Fratin sulle iniziative in relazione al rincaro dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese.

“Bene – ha proseguito - il riferimento alle aste per fronteggiare l’aumento del prezzo del gas e bene le interlocuzioni con l'Ue per rendere strutturali le misure contro la speculazione. È positivo, e quindi daremo il nostro contributo, il tavolo tra le forze politiche per arrivare a soluzioni condivise per il disaccoppiamento del prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili rispetto a quello dell'energia prodotta dal gas. Quanto al nucleare, c’è davvero la possibilità di cambiare la storia. Si può fare una discussione ordinata in Parlamento: ci auguriamo che il dibattito possa partire dalla Camera e che possa essere un dibattito costruttivo e ordinato, perché le finalità sono quelle di decarbonizzare e di garantire sicurezza energetica".

"Su questo – ha concluso - il governo ci avrà sempre e convintamente dalla sua parte”.





