Enac: Intervento del DG Quaranta al convegno “Aeroporti minori. Riuso a fini sociali delle aree non operative”

Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, l’Amministratore Unico di Enac Servizi, Mauro Campana e il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, Claudio Eminente, sono intervenuti oggi, a Reggio Emilia al convegno dedicato a “Aeroporti minori. Riuso a fini sociali delle aree non operative”.

Il DG Enac nel suo intervento ha esposto gli obiettivi e le prospettive future nell’ottica della creazione di una nuova visione degli aeroporti minori: “Grazie al laboratorio che abbiamo creato per mettere a frutto queste infrastrutture, ci siamo resi conto che è possibile coniugare la vocazione aeronautica con le altre attitudini delle infrastrutture aeroportuali. Nell’ottica di una nuova visione degli aeroporti minori, l’Enac ha costituito una società in house, Enac Servizi S.r.l., per valorizzare al meglio queste realtà, per renderle anche economicamente sostenibili attraverso lo sfruttamento di aree non pienamente utilizzate, per un ‘riuso ai fini sociali’. Questo progetto trova compimento in un piano nazionale dell’aeroportualità minore che dovrebbe prevedere non solo il consolidamento di quanto realizzato qui in Emilia Romagna, ma anche la sua estensione in tante altre realtà territoriali del nostro Paese”.

L’Ing. Eminente ha esaminato il tema del fotovoltaico come opportunità di sviluppo degli aeroporti: “Vorremmo inserire il fotovoltaico quale elemento importante per gli aeroporti minori in quanto rappresenta un’opportunità per affrancarsi dalla dipendenza dai fornitori di energia elettrica tradizionali, costituendo anche una fonte di ritorno economico, di benessere e di vantaggio per i cittadini che si trovano nelle vicinanze dell’impianto”.

Presente all’evento anche l’Amministratore Unico di Enac Servizi, Mauro Campana, che ha evidenziato l’importanza del supporto del territorio e degli enti territoriali per lo sviluppo degli aeroporti minori: “Una delle finalità di Enac Servizi è quella di valorizzare, portare a sistema e modernizzare gli aeroporti minori che sono nella disponibilità di Enac. Per raggiungere questi obiettivi è necessario ragionare come un sistema integrato. Anche il territorio deve avere la sensibilità di immaginare le opportunità offerte dalle infrastrutture aeroportuali e di vedere l’aeroporto non soltanto come un posto dove atterrano e decollano gli aeroplani, ma come elemento caratterizzante della realtà territoriale”.

L’evento odierno, promosso da Aeroporto di Reggio Emilia con il patrocinio di Enac, è stato incentrato sulle occasioni e sulle sfide che si prospettano per le piccole realtà aeroportuali, come quelle di Reggio Emilia, Ferrara e Pavullo nel Frignano, di cui sono stati presentati i progetti attivati, realizzati o in corso di realizzazione per valorizzare gli spazi non operativi a fini sociali.