Elezioni, Vince Genova presenta il simbolo: entro 15 giorni le liste. Piciocchi: “Siamo una grande famiglia”

Sul simbolo non c’è nessuna sorpresa, per quelle bisognerà aspettare le liste con due o tre grandi nomi in arrivo: parola di Pietro Piciocchi. Vince Genova ha presentato il nuovo logo per la campagna elettorale: il nome di Piciocchi ha semplicemente sostituito quello di Bucci, resta sempre il dominio dell’arancione e del blu con la bandiera di Genova sopra al nome del candidato. Sul marciapiede di fronte al point di via Ceccardi oltre un centinaio di persone ha assistito alla caduta dei veli. Prima della presentazione i discorsi del coordinatore della lista Carmelo Cassibba e del candidato, che ha concluso con deciso “vinceremo” a cui il pubblico ha risposto con un grande applauso.

Bucci - Alla presentazione è arrivato anche il presidente di Regione Marco Bucci. L’opposizione ha più volte accusato Piciocchi di farsi fare la campagna elettorale da Bucci, che potrebbe diventare una figura ingombrante nella campagna elettorale. “Ognuno ha il suo ruolo, siamo una squadra forte e coesa. I grandi risultati si ottengono insieme. A me non interessa fare il fenomeno, essere il comandante in capo”.

Futuro - Il coordinatore della lista Carmelo Cassibba ha annunciato “due-tre nomi di livello in arrivo, uomini della società civile”. Cosa si aspetta dal futuro? “Vinceremo”.

