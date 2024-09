Elezioni, 'Vince Genova' a Orlando: "Accuse a Bucci, cortocircuito della sinistra"

"È interessante come Andrea Orlando riesca a mettere insieme una potenziale natura criminogena del modello Liguria e poi, con la stessa leggerezza, chiamare in causa Marco Bucci, che non è stato accusato di aver commesso alcun reato: questo è solo l'ultimo dei già numerosi cortocircuiti della sinistra ligure".



Così Vince Genova, la lista civica a sostegno del sindaco Marco Bucci, risponde alle parole del candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando sul candidato del centrodestra. "Orlando peraltro dovrebbe ricordare che la sua coalizione, il cosiddetto campo largo, non è fatto di soli giustizialisti ma al suo interno ospita forze politiche a cui queste dichiarazioni dovrebbero far accapponare la pelle ma che, forse, per un tornaconto elettorale faranno finta di niente", aggiunge Vince Genova.



"Il modello Liguria non è un sistema criminogeno, - ribadisce l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Alessio Piana (Lega) - come lo definisce il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, ma anzi, quello che rappresenta il candidato a presidente della Liguria Marco Bucci è un esempio di buon governo riconosciuto trasversalmente da tutti come virtuoso".