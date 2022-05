Elezioni, sondaggio Youtrend per Telenord: Bucci "La credibilità l'abbiamo guadagnata sul campo"

di Tiziana Cairati

"Continuiamo con il progetto che avevano per Genova, con la strategia e la visione che abbiamo per la città. Mi fa piacere che la gente abbia capito"

In vista delle elezioni del 12 giugno, il sondaggio di Youtrend per Telenord, dà il sindaco di Genova Marco Bucci 18 punti avanti rispetto al suo principale contendente il candidato sindaco Ariel Dello Strologo.

"Noi continuiamo con nostro lavoro, con il progetto che avevano per Genova, con la strategia e la visione che abbiamo per la nostra città. Mi fa molto piacere che la gente abbia capito. In questi anni abbiamo dimostrato che siamo in grado di fare le cose, la credibilità ce la siamo guadagnata sul campo", il commento di Bucci a margine dell'Assemblea generale Cesma, la Confederazione europea delle associazioni dei comandanti di navi, svolta all'Hotel NH Collection Marina.

"Il ruolo dei comandanti - continua il primo cittadino di Genova in relazione all'evento - è quello di comandare nave, poi è ovvio che la parte tecnica con il tempo è in evoluzione, ma quello non semplice da capire, per chi non è mai stato a bordo, è l'importanza del ruolo del comandante che è il responsabile di tutto. E' un ruolo che richiede molta leadership, ho molta stima per loro, perchè sono persone anche in situazioni difficili devono mantenere la calma e la razionalità. Quindi, sono ruoli critici".