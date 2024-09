Elezioni regionali, Pirondini: "Renzi vota le porcherie del Governo sulla giustizia, in Liguria campo serio"

ROMA - "In Sardegna abbiamo vinto non solo perché Alessandra Todde è bravissima, ma anche perché il progetto costruito era serio e credibile. Non è stato un progetto al quale hanno partecipato tutti, ma è risultato credibile e quindi ha vinto, magari avvicinando una parte di quel 50% di cittadini che non votano più". Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini.

"In Liguria - prosegue - il M5S ha fatto una promessa e l'ha mantenuta. Potevamo correre con il padre del Jobs act che ha precarizzato il lavoro? Potevamo correre con chi prende soldi dall'Arabia Saudita mentre noi vogliamo separare politica e affari? Potevamo correre con chi fa finta di fare opposizione alla Meloni ma poi vota tutte le porcherie che il Governo propone sulla giustizia? Potevamo correre con chi sostiene Bucci in Comune e poi vorrebbe in Regione stare dalla parte opposta contemporaneamente? No". "Abbiamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta. Ora diamo tutti noi stessi per vincere e creare una stagione nuova rispetto all'epoca delle decisioni prese sugli yacht", conclude.