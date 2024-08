Elezioni Regionali, Alleanza Verdi e Sinistra: "E' finito il tempo del 'modello Genova'"

"In Liguria e` arrivato il tempo del cambiamento, è finito il tempo del 'modello Genova' e del modus operandi che ha caratterizzato tutti i progetti riguardanti le infrastrutture a Genova e in Liguria negli ultimi anni, progetti 'calati dall'alto' senza un adeguato confronto con la popolazione". Lo dichiarano la segreteria regionale di Sinistra Italiana Liguria Simona Cosso e la co-portavoce di Europa Verde Liguria Simona Simonetti in vista della presentazione delle liste per le elezioni regionali di ottobre. "In Liguria negli ultimi anni ha prevalso il gigantismo delle opere, caratterizzato da inefficacia nei risultati e nel metodo, scelte imposte con autoritarismo agli abitanti delle zone interessate. - denunciano le rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra Liguria - Una politica dirigistica nonostante il nostro territorio sia già fragile e in parte compromesso per errori del passato. Di questa fanno parte: il progetto della nuova diga del porto di Genova, su cui pesa un autorevole parere negativo sulla redditività economica e sul rischio di collasso geotecnico, e lo skymetro in Val Bisagno".

"Invece vengono costantemente posticipate opere necessarie e attese da anni come il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie quali il raddoppio della Finale-Andora e della Savona-Torino. - aggiungono - Infine, e` stato rilanciato il progetto della Gronda autostradale di Ponente: un'idea antica e priva di funzionalità".