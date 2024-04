Elezioni, Orlando (Pd): "Io candidato? Deciderò coi compagni. Campo largo: Bari un colpo, ma va superato"

"C'è una riflessione del partito nazionale e mia. Io voglio decidere con la mia comunità e cercare di capire quale è la soluzione migliore per le sfide che abbiamo di fronte. Quindi mi onora il fatto che si pensi a me, credo però sia giusto decidere con tutti i compagnie, le compagne, gli amici che hanno nel corso di questi anni lavorato con me per ricostruire anche una presenza politica a livello nazionale e regionale". Lo ha detto il deputato del Pd Andrea Orlando, parlando a margine dell'incontro del Pd a Genova "Impresa domani", rispondendo ad una domanda sulla sua candidatura.

Quanto alle prospettive di campo largo messe in forse dalle vicende baresi, "Continuo a pensare che si debbano respingere le provocazioni e si debba continuare a cercare delle soluzioni perché la partita è più grande di quello che attualmente può apparire e non riguarda solo la città di Bari. Può incidere in negativo o in positivo anche sulla dinamica più complessiva".

"Quindi penso che lo sforzo unitario debba essere massimo - aggiunge - nella salvaguardia della dignità di tutte le forze politiche che concorrono e non solo per una questione di rispetto, ma anche perché una coalizione è credibile se in qualche modo si avverte una collaborazione dei soggetti che la compongono".

Il campo largo delle alleanze è in difficoltà? "Indubbiamente quello di Bari è un colpo - risponde il deputato - dobbiamo capire come riuscire a superarlo e dobbiamo ridurre per quanto possibile la portata di quella che è oggettivamente una ferita e che giustamente la nostra segretaria ha indicato".