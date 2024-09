Elezioni, Morra Uniti per Costituzione): "Depositi chimici, Bucci e Orlando sbagliano entrambi"

"Bucci insiste nel voler trasferire i depositi chimici a Sampierdarena. Orlando non indica alcuna soluzione alternativa optando, di fatto, per lasciarli lì dove sono, a Multedo. Del resto, il candidato del centrosinistra come può ammettere che i depositi devono andare fuori Genova se il suo stesso partito aveva candidato a sindaco proprio uno degli amministratori della società che ne aveva chiesto lo spostamento a Sampierdarena, come proposto dallo stesso Bucci?". Così Nicola Morra, candidato di Uniti per la Costituzione alla presidenza della Regione Liguria, in una nota.

"Uniti per la Costituzione - prosegue Morra - è l'unica forza che ha affermato da subito che quei depositi non sono strategici né per il porto, né per la città: trovare un luogo adatto dove ubicarli è dunque obbligo dei proprietari, non degli enti pubblici. E siccome l'ubicazione alternativa non è stata trovata e certamente i depositi non possono restare neppure un minuto in più vicino alle case di Multedo, la soluzione è l'opzione 0".



"Siamo fuori tempo massimo e chiunque non riconosca questo condanna una parte della città a convivere con il rischio di una catastrofe. Ma questo né Bucci né Orlando hanno la possibilità di dirlo - conclude Morra - perché non vogliono inimicarsi gli imprenditori".