Elezioni, Mattia Crucioli: “Il centrosinistra ha problemi di truffe elettorali, il centrodestra di corruzione”

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Telenord, il consigliere comunale Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, ha duramente criticato le dinamiche che si stanno delineando in vista delle prossime elezioni regionali. Al centro delle sue accuse, la presunta "truffa" elettorale orchestrata dalla coalizione di centrosinistra, che sarebbe pronta ad accogliere i renziani e le loro idee programmatiche, pur evitando di mostrare il loro simbolo agli elettori.

"La coalizione di centrosinistra accetterà i renziani e le loro idee, ma non vuole il simbolo. È una truffa agli elettori. Mi meraviglio che il M5S, la lista Rosso Verde e la lista Sansa accettino questo maquillage, che lascia inalterata la sostanza: infrastrutture, cementificazione e tutto ciò che ne deriva. Non lo diranno agli elettori, ma non ci sarà alcun cambio di passo rispetto alla coalizione di centrodestra che ha governato malamente in questi anni."

Crucioli non ha risparmiato critiche nemmeno al centrodestra, puntando il dito contro il presidente uscente Giovanni Toti, che ha patteggiato una pena di due anni e un mese per corruzione impropria e finanziamento illecito. "Il patteggiamento di Toti significa che implicitamente riconosce di aver commesso quei reati. Non ha la coscienza pulita, evita il processo e riduce la condanna, ma rimane un problema di corruzione".

Il consigliere ha poi rivolto un appello diretto al sindaco di Genova, Marco Bucci, candidato alla guida della regione. "È importante che Bucci dica chiaramente se intende proseguire in continuità con la gestione Toti o se adotterà dei cambiamenti. Noi, per esempio, abbiamo già deciso di non accettare donazioni superiori ai 100 euro per la campagna elettorale. Bucci farà lo stesso? O prenderà migliaia di euro da soggetti che potrebbero trarre beneficio dalla sua amministrazione?"

Crucioli ha infine sottolineato la propria proposta alternativa, presentando Nicola Morra, ex presidente della commissione antimafia, come il candidato di Uniti per la Costituzione. "Noi abbiamo le mani pulite e libere. Con la scelta di Morra, vogliamo dare un segnale forte di legalità, combattendo quei potentati che in Liguria continuano a fare il bello e il cattivo tempo."