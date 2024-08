Elezioni Liguria, Sansa: "Il centrosinistra è impazzito? No a Italia Viva"

"Cambiamento, vero, un'identità forte. Garantire trasparenza più che seguire la convenienza. Ecco cosa chiedono i cittadini liguri. Di centrosinistra e non solo. Toti è stato arrestato il 7 maggio, non solo è passato quasi un mese e mezzo dalla bellissima unitaria che avevamo lanciato noi e il 18 luglio aveva colorato piazza De Ferrari. E dopo? Non è successo praticamente niente. Abbiamo perso mesi, senza discutere davvero di programmi e idee. Senza dire cosa vogliamo fare della Liguria. Senza scegliere il candidato. Eppure, come dimostra Toti, siamo di fronte a una guerra santa tra due modi opposti di intendere i rapporti tra interessi pubblici e privati. Tra le istituzioni e chi finanzia la politica. Una follia. Abbiamo perso mesi parlando di strategie. Di chiacchiere. Abbiamo perso mesi discutendo di Renzi. Un partito che quasi tutte le forze del centrosinistra hanno detto in tutti i modi di non volere. Un partito che ha idee diverse, se non opposte agli altri, su quasi tutto: dallo sviluppo economico della Regione alla giustizia. Per non dire della visione stessa della politica e del ruolo delle istituzioni. Un partito, tra l'alto che a Genova sta con Bucci e che in Regione vorrebbe stare con il centrosinistra (con o senza stemma non fa differenza). Il consenso non si conquista imbarcando tutti. Ma costruendo un'identità precisa. Con la credibilità. Basta Avevamo mesi per lanciare una proposta seria. Mesi per fare quello che ci chiedono gli elettori: costruire un vero cambiamento. Che spettacolo stiamo dando? Come possiamo essere credibili come forza di governo? Ora o mai più. Il momento è adesso. Dobbiamo pensare alla Liguria, abbiamo una grande occasione e non possiamo perderla". Così in un post instagram Ferruccio Sansa (Lista Sansa) sulle regionali e il futuro della Liguria.