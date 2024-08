Elezioni Liguria, Ferruccio Sansa: "Il mio candidato è Andrea Orlando, basta perdere tempo"

"Mancano due mesi alle elezioni regionali. Sarebbe preferibile scegliere un candidato prima del voto. Per questo, visto che nessuno pare decidersi, provo a metterla così: il mio candidato è Andrea Orlando". Lo scrive in un lungo post sui social Ferruccio Sansa sottolineando che "le elezioni della Liguria saranno una specie di 'guerra santa' in cui dovremo decidere tra due visioni delle istituzioni e della politica opposte: una, la nostra, che vuole fare gli interessi dei cittadini. L'altra, quella di Toti, che fa gli interessi di chi la finanzia. Da una parte una proposta di governo, dall'altra un sistema di potere". Il 18 luglio, ricorda Sansa "c'è stata una grande manifestazione lanciata da noi. È stata un seme importante che non dobbiamo far cadere. È stata la prova che la Liguria conta. Basta attendere. Basta perdere tempo. Per me il candidato alle elezioni sarà Andrea Orlando. Orlando è apprezzato da tutti i partiti della coalizione. È stato un bravo ministro. È un uomo che conosce e rispetta le istituzioni. È un politico che non è salito sugli yacht per trattare con gli Spinelli".