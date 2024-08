Elezioni Liguria, a Sant'Olcese non c'è la fumata bianca, l'ultimatum di Orlando (Pd): "Decisione entro domani o sotto un altro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alla festa dell'unità a Sant'Olcese, il candidato in pectore Andrea Orlando lancia un ultimatum: "Decisione entro domani o sotto un altro candidato. Non dipende da me il fatto di non aver ancora ufficializzato. Io so fino a che punto sono in campo ma non fino a quando durerà la ricerca del candidato. Le prossime ore sono decisive, se su di me non si chiude è giusto ci sia il tempo per una ricerca ulteriore". E poi il deputato dem si rivolge agli alleati: "Penso che si siano scaricate delle tensioni accumulate nelle altre due regioni tra le forze politiche e infatti io invito a non giocare a Risiko con la Liguria".