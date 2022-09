Elezioni, Giovanni Toti sbarca su Tik Tok con i 'Tik Totik': "Parlerò ai giovani, ma non mi vedrete ballare"

Ecco i Tik Totik. Da oggi anche il presidente della Regione Liguria sbarca su Tik Tok e lo fa con un video in cui apre nel vero senso della parola il suo ufficio di piazza De Ferrari a Genova agli utenti del social network. È lui stesso a fare il video in cui descrive personalmente il suo luogo di lavoro mentre in sovrimpressione compare la scritta "il mio ufficio è sempre aperto per voi: eccolo".

"Un modo simbolico per aprire le porte ai giovani che frequentano questo social", ha detto il presidente Toti. "Un social a cui tengo particolarmente tanto che Regione Liguria è stata la prima in Italia ad aprire il canale dandolo in gestione proprio a una redazione di giovanissimi con ottimi risultati. Per fare un esempio, la campagna sulla donazione del sangue, a cui hanno preso parte dei Tik Toker, ha raggiunto milioni di follower sensibilizzando il pubblico più giovane sul tema della donazione. Credo sia importante parlare ai più giovani, usando il loro linguaggio ed è per questo che sono qui. Ma tranquillizzo subito tutti: non mi vedrete ballare!”.