Elezioni Genova, Dello Strologo: "Mi sono dimesso dal CdA di Superba"

di Marco Innocenti

Il candidato-in-pectore del centrosinistra sgombra così il campo dalle possibili polemiche su un eventuale conflitto d'interessi. Ma l'investitura slitta ancora

"Ieri mi sono dimesso dal consiglio di amministrazione di Superba". L'annuncio di Ariel Dello Strologo arriva in risposta alle 5 domande rivolte da "Genova che osa" ai candidati alle prossime elezioni comunali a Genova. "Condivido la linea del Piano Urbanistico Comunale che prevede il trasferimento dei depositi costieri dalla zona urbana di Multedo all’area portuale - ha specificato il candidato-in-pectore del centrosinistra - Nel merito dell’ubicazione portuale, occorre individuare un’area che garantisca il corretto equilibrio tra sviluppo industriale, tutela della sicurezza e non interferenza con le altre attività portuali. Da anni questa area non riesce ad essere individuata. E non individuarla ancora sarebbe un fallimento, perché una delle peculiarità del porto di Genova è quella della varietà delle funzioni e del trattamento di ogni merce, compresi i prodotti chimici che facendo uso delle migliori tecnologie a disposizione possono essere compatibili con la sicurezza e con l’ambiente".

Un tema, quello della presenza dell'avvocato genovese all'interno del CdA di Superba, che solo pochi giorni fa sembrava aver complicato la corsa verso l'ufficializzazione di Dello Strologo come candidato anti-Bucci. Perplessità e dubbi erano stati espressi da alcuni degli alleati della coalizione, rallentando così l'iter verso l'investitura ufficiale che avrebbe dovuto avvenire un paio di giorni fa, poi oggi sabato e che alla fine è stata nuovamente rinviata, forse a domenica, più probabilmente a lunedì. "Nell’individuazione dell’ipotesi di Ponte Somalia- prosegue Dello Strologo - è mancato il coinvolgimento del territorio da parte del Sindaco-Commissario, come anche l’esaurimento dei necessari approfondimenti tecnici tuttora in corso. Per trovare la soluzione ottimale occorre che siano percorsi i seguenti passi: l’analisi tecnica delle fattibilità, il confronto con il territorio e quindi la decisione, che deve spettare ai soggetti competenti. Per quanto riguarda gli aspetti formali - ha ribadito - comunico che ieri ho provveduto ieri a rassegnare le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Superba".