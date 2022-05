Elezioni Genova 2022, Dello Strologo: "Ponte Parodi è fermo: anche 'Mister Infrastrutture' ha dovuto segnare il passo"

di Marco Innocenti

E sulla Gronda: "Sul sito ufficiale, il tracciato prevede sia la gronda di Ponente che il raddoppio della A7: io studio!"

Anni alla presidente della Porto Antico e nulla è stato fatto su Ponte Parodi. Anzi, oggi c'è da riparare le vasche dell'Acquario che perdono acqua. Queste le accuse di Marco Bucci ad Ariel Dello Strologo dopo il faccia a faccia fra i candidati alla poltrona di sindaco per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno: "Su Ponte Parodi la risposta è molto semplice - replica Dello Strologo - Dopo 5 anni di gestione non certo imputabile a me, ancora oggi non è stato fatto nulla. Questo dimostra che ci sono dei problemi grandi che ci sono sempre stati e che tutto non si può risolvere con la bacchetta magica. Anche 'Mister Infrastrutture' su Ponte Parodi ha dovuto segnare il passo. Sulla vasca dei delfini sono vizi costruttivi e per questo ci sono le assicurazioni e le commissioni di collaudo. Credo che il presidente di Porto Antico possa essere ricordato per aver rimesso a posto un'area in un'epoca in cui stava perdendo attrattività. Insieme a Costa abbiamo fatto arrivare Eataly, la ristorazione, il cinema. Non credo che sia una risposta azzeccata quella del sindaco".

Bucci ha anche accusato Dello Strologo di non conoscere la matematica, la storia e la geografia di Genova: avrebbe - secondo il sindaco - confuso Gronda e A7: "Per la matematica - risponde Dello Strologo - mi pare strano perché l'unico che ha dato numeri è stato lui. Anzi, non lo dice ma dopo il confronto, quando gli ho spiegato il mio ragionamento su residenti e insistenti, mi ha dato ragione. C'è però una questione di fondo: lui sta negando il confronto con me da settimane. Ieri ne abbiamo fatto uno che più che un confronto sembrava un concorso di bellezza, nel quale ognuno diceva le cose che pensava ma non poteva interloquire con l'altro. fare una campagna elettorale facendo battute o attacchi e poi rifiutare i confronti mi sembra il modo meno democratico che ci sia. Riguarda alla Gronda e alla mia presunta poca conoscenza della geografia, faccio notare che sul sito grondadigenova.it, il tracciato prevede tanto la Gronda di Ponente che il raddoppio della A7. Io studio: questa è la mia risposta".