Elezioni, Donzelli (FdI): "Patteggiamento Toti non cambia campagna elettorale"

Il patteggiamento dell'ex governatore della Liguria Giovanni Toti "fa parte delle sue scelte personali, ma non ha nessuna influenza sulla campagna elettorale". Ne è convinto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, che parla della sfida in Liguria in un'intervista alla Stampa.

"Devo prendere atto che la procura ammette che tutte le scelte istituzionali e amministrative sono state corrette e questo è quello che noi sapevamo e dicevamo - prosegue - A questo punto durante la campagna non ci sarà più l'ombra della correttezza degli atti da parte della Regione. E questo è comunque importante, noi lo sapevamo, lo sapevano anche i cittadini liguri ma adesso è riconosciuto anche dalla procura". Per sfidare il centrosinistra scende in campo il sindaco di Genova Marco Bucci, una candidatura che "è sempre stata nei nostri desideri ed è la scelta migliore".

In un'intervista Giovanni Toti ha parlato di "Golgota e di solitudine" ed ha accusato anche la politica: "Io ho il massimo rispetto per le sensazioni umane in momenti comunque particolari come quelli che ha vissuto Toti. Non credo sia stato così. Personalmente l'ho chiamato appena ho saputo che gli erano stati tolti i domiciliari, credo che la mia sia tra le prime telefonate che sono arrivate a Giovanni, poi ovviamente certe sensazioni non mi permetto di commentarle, le rispetto", conclude.