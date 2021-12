Elezioni comunali Genova 2022, Giuseppe Murolo annuncia la candidatura nelle fila di Fratelli d'Italia

di Marco Innocenti

"Ricostruzione del tessuto sociale, soprattutto nelle periferie dimenticate da una sinistra che ormai è solo da salotto buono. E poi no alle ciclabili"

Una nuova avventura elettorale, dopo l'esperienza in Alleanza Nazionale ed ora, dal 2019, in Fratelli d'Italia: Giuseppe Murolo torna a gettarsi nella mischia, annunciando la propria candidatura alle prossime elezioni comunali in programma nel 2022. "Mi sono confrontato con i miei vecchi amici - conferma a Telenord - la comunità che mi ha sempre seguito da Alleanza Nazionale in poi - ci spiega lo stesso Murolo - Ne abbiamo discusso e credo sia valido avere in Fratelli d'italia un candidato che abbia una sua storia in AN per dare una continuità. Hanno voluto che mi ripresentassi e io l'ho accettato molto volentieri per arrivare a rappresentare quella comunità che circa 15 anni fa votava con orgoglio Alleanza Nazionale e che oggi sostiene il partito di Giorgia Meloni".

Ma quali saranno i punti essenziali su cui si baserà la sua candidatura? "Per quel che riguarda Genova - spiega Murolo - il mio obiettivo primario sarà una ricostruzione del tessuto sociale, soprattutto verso queste periferie dimenticate da una sinistra ormai solo da salotto buono e da politicamente corretto. Andremo in quei quartieri per vedere quali sono i disagi effettivi, cercheremo di implementare il trasporto pubblico e daremo battaglia sulla gestione delle piste ciclabili: Genova non è città da bici ma al massimo è una città da moto. Dobbiamo renderci conto che Genova è una città di sali scendi e chi non abita nella zona costiera, non si può pensare che dopo 8 ore di lavoro, debba tornare a casa facendo chilometri su una bicicletta a pedalata assistita".