Elezioni comunali, domani vertici decisivi su Peracchini e Dello Strologo

di Marco Innocenti

A Spezia potrebbe arrivare l'ok di Lega e Forza Italia alla candidatura del sindaco uscente. Nel centrosinistra attesa per l'incontro con Raffaella Paita

Venerdì decisivo per le prossime elezioni comunali, a Genova come alla Spezia, nel centrodestra come nel centrosinistra. Il botta e risposta fra Lega e Toti continua, da settimane, con punzecchiature e frecciate, accelerazioni e frenate, distinguo e inviti ad uscire allo scoperto ma quel che è certo è che si sta lavorando dietro le quinte per ricomporre le fratture, in vista della corsa per le amministrative. Un riavvicinamento reso ora ancor più necessario con la discesa in campo, a Genova, di Ariel Dello Strologo per il centrosinistra e l'avvio della fase calda della campagna elettorale.

Un appoggio, quello per Marco Bucci, che la Lega non ha mai messo in dubbio, nemmeno nei giorni a più alta tensione. Anzi, proprio in quei momenti i messaggi sull'operato della giunta genovese erano sempre improntati al massimo apprezzamento, quasi a voler sottolineare (o forse ricercare) un possibile smarcamento fra sindaco e governatore, smarcamento che nei fatti non c'è mai stato davvero. "Bucci ha il nostro pieno appoggio - ha rimarcato Rixi a più riprese - In questi anni ha fatto un ottimo lavoro e gode della nostra piena fiducia". Rixi e Toti sanno bene che un braccio di ferro intorno alla poltrona di palazzo Tursi non sarebbe altro che un clamoroso autogol e quindi, sul nome di Bucci, la compattezza è fuori discussione.

Ben altro discorso, invece, qualche chilometro più a levante. Alla Spezia, infatti, Toti ha da tempo blindato il nome di Peracchini al grido di "squadra che vince non si cambia" ma i mal di pancia erano già emersi da tempo, all'interno della coalizione, ben prima della telefonata del sindaco per chiedere un altro vaccino per il figlio, ultimo episodio su cui Lega e Forza Italia hanno reclamato chiarezza.

Domani, proprio a Spezia, si terrà un vero e proprio vertice, fra i leader di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con l’Italia, proprio come quello andato in scena qualche giorno fa a Genova. Assente, anche in questo caso Giovanni Toti ma ci sarà invece l'Udc. L'impressione, anche in questo caso, è che i partiti della coalizione possano alla fine rientrare nei ranghi, scegliendo strategicamente di rinnovare la propria fiducia a Peracchini.

"Gli assessori di Lega e Fratelli d'Italia hanno un ottimo rapporto col sindaco" ha ribadito a poche ore dal vertice lo stesso Edoardo Rixi. Uno spiraglio che sembra aprire alla fumata bianca e al conseguente via libera alla candidatura Peracchini.

Giornata "da bollino rosso" anche in casa centrosinistra. Ariel Dello Strologo infatti incontrerà Raffaella Paita. A novembre, la deputata di Italia Viva aveva spiazzato un po' tutti: "La mia collocazione naturale è il centrosinistra ma un centrosinistra che non va a rimorchio dei 5 stelle. Appoggio a Bucci? Non lo escludo e non lo confermo". La scorsa settimana, poi, aveva parlato ai microfoni di Telenord, prendendo tempo: "Non abbiamo ancora deciso con chi stare". Ora il tempo sta scadendo e una decisione va presa. In un senso o nell'altro. Dello Strologo ha lasciato la porta aperta: "Nel programma politico della mia coalizione c'è spazio per chi ha idee moderate e riformiste", confermando l'incontro di domani con Italia Viva.