Sestri Levante, elezioni comunali: l’ex sindaca Ghio in campo a sostegno del candidato Massucco

La campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Sestri Levante entra nel vivo con la formazione delle 13 liste composte da 20 persone ciascuna di aspiranti consiglieri comunali a sostegno dei 5 candidati sindaci.

Il termine ultimo è fissato per il 14 aprile, tra le novità dell'ultima ora la discesa in campo di Valentina Ghio, già segretaria regionale del Pd e sindaco per nove anni, quale capolista nella lista 'Massucco sindaco' in appoggio del candidato Marcello Massucco che si avvarrà anche delle liste 'Sinistra in comune' , 'Movimento per Sestri' con l'ex capogruppo del M5s, 'Partecip@attiva' e la lista degli amministratori uscenti.

Per il candidato Diego Pistacchi tre liste in rappresentanza di Forza Italia, Lega, Fratelli d Italia, Lista Toti e Udc e il candidato Francesco Solinas appoggiato da tre liste nelle quali figurano due consiglieri comunali uscenti della Lega e il segretario della locale sezione ora commissariata e ancora Claudio Muzio capogruppo regionale di Forza Italia. Chiude la lista dei candidati a sindaco Giorgio Calabro con la lista 'Sestri al Centro' e Nicola Rollando per 'Unione Popolare'.