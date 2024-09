Elezioni, Claudio Scajola: "La crescita della Liguria deve proseguire con Bucci, con la politica del fare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Durante il congresso sulle politiche del Mediterraneo, tenutosi presso l'Acquario di Genova, Claudio Scajola, sindaco di Imperia, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Telenord. Al centro delle sue dichiarazioni, l'importanza della crescita di Genova e della Liguria, sostenendo con forza la candidatura di Marco Bucci alla presidenza della regione.





Le parole di Sajola

"Letizia Moratti ha preso un'iniziativa significativa, mettendo insieme coloro che hanno qualcosa da dire e che rappresentano le realtà produttive. Dobbiamo far crescere ancora di più Genova e la Liguria."

Il primo cittadino di Imperia, inoltre, ha speso parole al miele per il lavoro svolto da Bucci come sindaco di Genova: "Marco è stato un ottimo sindaco che ha intrapreso un percorso di rinascita significativo, e questo impegno deve proseguire con lui come presidente della regione. Siamo lieti di aver contribuito alla sua candidatura, sarà un valore aggiunto per Genova e per la Liguria tutta."

Parlando della strategia per la campagna elettorale, Scajola ha sottolineato la necessità di un dialogo sincero con i cittadini. "Bisogna parlare con sincerità agli elettori, senza promesse, ma con la storia significativa di quello che si è realizzato negli anni, sviluppando sempre più credibilità per le nuove proposte."





Sulle infrastrutture

"Ci sono le infrastrutture materiali e quelle immateriali. Le prime rappresentano comunicazioni più celeri: strade, autostrade, collegamenti ferroviarii, affinché diminuisca il traffico. Fondamentale è, inoltre, far crescere la possibilità di muovere le merci e le persone anche attraverso la riscoperta delle vie del mare. Le immateriali riguardano la possibilità di potenziare le nuove comunicazioni con la banda ultralarga, tanto da rendere la liguria un centro di riferimento della nuova Europa”.





Le parole di Scajola delineano una visione chiara per Genova e la Liguria: una regione che guarda al futuro, con una leadership forte e una strategia basata su risultati concreti, crescita infrastrutturale e una maggiore centralità nel panorama nazionale. La candidatura di Bucci alla presidenza regionale è vista come un passo decisivo in questa direzione, sostenuta dalla volontà di mettere in atto progetti che possano rendere la Liguria un punto di riferimento in Italia e in Europa.