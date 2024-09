Elezioni, Campora (Vince Liguria): "La campagna elettorale di Bucci frenata da chi non accetta il volere del popolo"

“I cittadini che oggi avrebbero avuto piacere di incontrare il candidato presidente Marco Bucci nelle strade della Liguria, per conoscere le sue idee, soprattutto apprezzare la sua capacità di trasformarle in realtà, purtroppo dovranno rinunciarci perché oggi Bucci ha dovuto presenziare in Cassazione al terzo grado di giudizio sul ricorso circa la sua presunta e già più volte smentita ineleggibilità a sindaco. Il teorema di chi non accetta il giudizio del popolo sovrano, massima espressione della libertà e della democrazia, l'acredine di chi ama cercare ciò che non esiste nei codici e nei risvolti delle leggi, è già stato fatto a pezzi dal ministero dell'Interno, dal giudice di primo grado e dalla Corte d'Appello. L'idea che dopo due assoluzioni il ricorso in Cassazione debba essere un'extrema ratio lo ha ribadito e rafforzato persino Andrea Orlando nella riforma del codice penale (che purtroppo non si applica a questa fattispecie che è civile) da lui conclusa. Ma evidentemente tutto questo non basta a chi preferisce far perdere tempo e soldi alle amministrazioni di cui un tempo ha persino fatto parte. Spiace solo per questo ennesimo inciampo tentato sulla strada di Marco Bucci, che sta mettendo tutto se stesso per dare ai liguri quel buon governo che hanno saputo apprezzare i genovesi e continuità alla svolta che ha fatto rinascere questa Regione con i fatti. Non con invidie, ripicche e mezzi da azzeccagarbugli”.

Così Matteo Campora, capolista di Vince Liguria, commenta la giornata trascorsa a Roma da Marco Bucci per affrontare l'udienza in Cassazione ancora relativa al ricorso sulla presunta incompatibilità tra il ruolo di sindaco e di commissario straordinario di governo.