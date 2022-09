Elezioni, Biasotti commenta Tajani sul crollo del Morandi: "È stato uno scivolone, chiedo scusa io per lui"

Il senatore Sandro Biasotti, candidato al collegio uninominale della Camera Genova Levante con Noi Moderati, ha commentato durante la nostra 'Rassegna elettorale Politiche 2022', le parole di Antonio Tajani sulla Gronda e sul crollo di ponte Morandi. "È ora di finirla con il partito del no che blocca tutto. Pensiamo alla Gronda di Genova bloccata dal partito del no. Chissà, forse anche il Ponte Morandi non sarebbe crollato se non ci fossero stati quei no”, ha detto ieri, domenica 4 settembre ndr, il coordinatore di Forza Italia durante il Forum Ambrosetti al Cernobbio.

Pronta è arrivata la risposta della presidente del Comitato in ricordo delle vittime di ponte Morandi Egle Possetti: “Abbiamo sentito le dichiarazioni dell’onorevole Tajani che citavano fra l’altro la mancata costruzione della Gronda di Genova come una delle possibili cause che hanno portato al crollo del Morandi. Caro Onorevole Tajani e cari tutti gli altri nostri rappresentanti, siete in campagna elettorale ma noi Parenti delle Vittime pretendiamo che nessuno strumentalizzi la nostra tragedia, in alcuni casi Voi portate avanti i progetti di tante opere nuove, a volte necessarie, a volte inutili al bene pubblico, ormai noi siamo stufi di sentire raccontare mezze verità adattate ai propri interessi, soprattutto in relazione alla nostra tragedia”.

"Direi uno scivolone per non usare altre parole, perché credo la frase 'il ponte poteva non crollare' non si deve dire, Purtroppo il ponte è crollato e il fatto è gravissimo. Chiedo scusa a nome di Tajani anche se conoscendolo non l'ha fatto apposta", le parole del senatore Biasotti durante la il programma di Telenord 'Rassegna elettorale'.