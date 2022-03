Elezioni amministrative 2022, 11 e 12 giugno la data più probabile per il voto

di Marco Innocenti

Manca ancora l'ufficialità ma, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dal ministero degli Interni, parlano con sempre maggior insistenza della data dell'11 e 12 giugno come quella più probabile per il primo turno delle elezioni amministrative. In Liguria, fra i comuni chiamati al voto, spiccano oltre ai capoluoghi Genova e Spezia, anche Arenzano, Chiavari, Taggia e Cairo Montenotte.