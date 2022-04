Elezioni a Genova: Pd, Psi e Articolo Uno presentano il simbolo a sostegno di Dello Strologo

di Marco Innocenti

D'Angelo: "La scelta di non inserire il nome del candidato? Il centrodestra camuffa tutto dietro il nome di Bucci, noi ci presentiamo per la nostra esperienza"

Partito Democratico, Articolo Uno e Psi battezzano il nuovo simbolo col quale si presenteranno uniti alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, a sostegno del candidato progressista Ariel Dello Strologo. "Oggi era importante dare contezza della partenza ufficiale della nostra campagna elettorale - ha spiegato Simone D'Angelo, segretario del Pd genovese - una campagna elettorale che da stasera sarà anche sui muri di tutta la città. La porteremo nelle case e nei municipi di Genova, da stanotte, con i nostri manifesti. Questa campagna assume sin dal suo slogan la chiara evidenza di una visione alternativa di città rispetto a quella della destra, che è la città di pochi. La scelta di non inserire il nome di Dello Strologo? Il centrodestra camuffa tutto dietro al nome di Marco Bucci. Noi abbiamo invece scelto di presentarci per quello che siamo, per quella che è la nostra esperienza politica. Il nome del candidato sarà il valore aggiunto".

"La nostra lista - ha commentato ancora D'Angelo - vuol essere la sintesi delle migliori esperienze della sinistra in città. La nostra è una proposta che porteremo casa per casa, per riscoprire una campagna elettorale anche porta a porta per spiegare la differenza fra noi e la destra. Questa è una città dove vince soprattutto la rassegnazione, dove più di metà degli elettori non va a votare. Il nostro percorso con articolo uno e psi dovrà andare oltre le elezioni del 12 giugno. Ce lo dice anche il risultato delle presidenziali francesi, c è voglia di sinistra e noi vogliamo essere la rappresentazione di quello che la sinistra vuole essere".