Elezioni 25 settembre, Pregliasco: "Si trovi un modo per far votare i positivi al covid"

Trovare "modalità per permettere il voto a tutti e penso che si possano trovare, così come si può andare a farsi il tampone in farmacia pur avendo i sintomi, un positivio secondo me può essere gestito con modalità di attenzione per garantire igiene e diritto di voto". Così all'ANSA il virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco in merito alle norme sull'isolamento dei postivi in vista del voto del 25 settembre. "Con modalità organizzative ora sappiamo gestire eventuali positivi.

L'importante - dice Pregliasco - che il diritto di voto sia garantito universalmente. Per il sintomatico al Covid, poi, bisognerebbe trovare una modalità come già previsto per le persone che non possono spostarsi da casa". E in genere sulle norme che regolano l'isolamento di positivi al Covid Pregliasco ribadisce il suo pensiero sottolineando che occorre pensare anche in Italia di arrivare ad accorciare i tempi. In tal senso "pianifichiamo e venga data una comunicazione preventiva per preparci a quello che sarà un elemento di facilitazione", dice l'esperto ma, tiene a evidenziare "siamo ancora in una fase in cui dobbiamo stringere i denti".