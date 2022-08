Elezioni 25 settembre, errore nella data di nascita di Cristina Lodi (Pd): candidatura confermata in extremis

È scaduto alle 20 di oggi, lunedì 22 agosto ndr, il termine per consegnare la lista dei candidati dei partiti, in vista del voto del prossimo 25 settembre. Tutti gli schieramenti hanno fatto le proprie scelte e hanno depositato il materiale in tribunale. In Liguria però, ultime ore al cardiopalma per la consigliera del Partito democratico Cristina Lodi a causa di un errore sulla data di nascita della candidata. Cristina Lodi infatti è stata schierata nel collegio plurinominale del Senato dopo il capolista Lorenzo Basso. Corsa quindi in tribunale per modificare la data di nascita della dem Lodi, che ha salvato in extremis la sua candidatura.