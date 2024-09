Elezione in Liguria, assessore Bianchi: "Resto in Comune, pieno appoggio a Bucci"

"Quando due anni fa ho deciso di scendere in campo i genovesi mi hanno dato fiducia e con senso di responsabilità ho preso un impegno che, quotidianamente, cerco di onorare con concretezza e serietà. “La politica del fare” non era soltanto uno slogan elettorale ma una sintesi di ciò in cui credo profondamente, in questi due anni è stato fatto tanto ma c’è ancora tanto altro da poter fare. È iniziata così la mia prima esperienza politica a cui ho dedicato quasi tutto il mio tempo con grande entusiasmo e passione, dove giorno per giorno ho imparato molto. Ho scelto pertanto di continuare nel mio percorso di crescita e nell’impegno preso, restando a ricoprire il mio ruolo di Assessore del Comune di Genova. Ringrazio il mio partito Fratelli d'Italia, in particolare il coordinatore regionale Matteo Rosso, per la condivisione di questa importante decisione e per il continuo sostegno. Credo fortemente che anche nel fare politica il gioco di squadra sia un valore aggiunto. Sarò comunque in prima linea a sostenere il mio partito, per Marco Bucci Presidente, perché una buona Regione non torna indietro".

Lo ha detto Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova.