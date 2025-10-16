Edilizia sostenibile, GBC Italia lancia la prima roadmap nazionale

L’Italia compie un passo decisivo verso un futuro più verde con la presentazione del Green Building Forum, promosso da GBC Italia (Green Building Council Italia). L'evento, ospitato presso la Camera dei Deputati, ha anticipato i contenuti della prima roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile, che verrà ufficialmente lanciata il 27 ottobre a Palazzo Lombardia, Milano.

La strategia mira a fare dell’edilizia uno dei motori principali della triplice transizione: ecologica, economica e sociale, con strumenti chiave come il Whole Life Carbon e la Taxonomy Verification. Un’azione condivisa, supportata da Regione Lombardia e dai grandi attori industriali, per trasformare la sostenibilità in una vera politica industriale.

Durante l’incontro, il viceministro Edoardo Rixi ha sottolineato che rigenerare il patrimonio edilizio significa agire su economia, ambiente e qualità della vita. “L’Italia ha un grande gap energetico: intervenire sull’efficienza degli edifici è decisivo. Servono regole chiare, incentivi agli investimenti privati e norme che rendano vantaggiosi il riciclo e il riuso del costruito”, ha spiegato.

Il Forum intende avviare una nuova visione del settore costruzioni, superando il concetto di efficienza energetica isolata per abbracciare un modello integrato che tenga conto di innovazione, inclusività sociale e sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita degli edifici.

