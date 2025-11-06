Ecomondo 2025, presentata la partnership per contenitori intelligenti connessi e gestibili da remoto

A Ecomondo 2025, Iren e Nord Engineering hanno annunciato una partnership tecnologica per rivoluzionare la gestione della raccolta dei rifiuti urbani. Il progetto, sviluppato con il supporto tecnico di AvMap, introduce contenitori intelligenti dotati di sensori, connettività 4G e sistemi di controllo da remoto, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente, sostenibile e vicino ai cittadini.

Innovazione digitale – L’accordo mira a integrare le tecnologie Nord Engineering con i sistemi gestionali del Gruppo Iren, collegandoli alle Eco Card digitali utilizzate dagli utenti per il conferimento dei rifiuti. I nuovi dispositivi permettono un accesso controllato e tracciano in tempo reale le operazioni di utilizzo, ottimizzando i flussi e migliorando la qualità del servizio. “L’accordo con Nord Engineering e la collaborazione tecnica con AvMap – ha dichiarato Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale di Iren – permettono di compiere un ulteriore passo verso forme di servizio evolute e innovative, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale che da sempre guidano le nostre attività”.

Tecnologia intelligente – Grazie alla collaborazione con AvMap, azienda italiana specializzata in elettronica avanzata, i contenitori Nord Engineering sono stati oggetto di un significativo upgrade tecnologico. Dispongono ora di sensori in grado di certificare lo stato e le vuotature, di un sistema di controllo remoto con connettività 4G e di un display e-paper che consente all’utente di interagire tramite card elettroniche o app per smartphone. L’interfaccia fornisce informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei contenitori e sulle modalità di conferimento.

Geolocalizzazione e controllo – Il sistema GPS integrato consente di localizzare con precisione il contenitore, con un margine di errore inferiore al metro. Questa tecnologia permette di distinguere anche il lato della strada in cui si trova il dispositivo, migliorando la pianificazione dei percorsi di raccolta e la gestione delle utenze autorizzate. L’intero sistema è pensato per garantire un controllo capillare e un miglioramento dell’efficienza operativa.

Efficienza ambientale – Le nuove elettroniche consentono di monitorare costantemente i livelli di riempimento, raccogliere dati di utilizzo e certificare le vuotature. Queste informazioni vengono elaborate dai sistemi centrali per ottimizzare la manutenzione e la distribuzione dei contenitori, riducendo tempi e costi di gestione. La digitalizzazione del processo si traduce in un servizio più puntuale e in una riduzione dell’impatto ambientale, grazie a una raccolta più efficiente e mirata.

Applicazioni sul territorio – Le nuove tecnologie sono già operative in alcune aree servite da Iren. Sei Toscana, società del Gruppo che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani nel bacino dell’Ato Toscana Sud, è stata la prima a introdurre i contenitori intelligenti in tutte le loro funzionalità. Anche Iren Ambiente Parma ha completato le prime installazioni dotate di sensori volumetrici, testando con successo le capacità del sistema di misurare in tempo reale i livelli di riempimento. L’iniziativa conferma l’impegno di Iren nel percorso di innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di estendere la digitalizzazione dei servizi ambientali ai principali territori in cui opera. La sinergia con Nord Engineering e AvMap rappresenta un passo strategico verso una gestione dei rifiuti più efficiente, connessa e orientata ai bisogni delle comunità locali.

