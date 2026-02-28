Eccidio di Calvari, la Regione onora il sacrificio dei caduti

Cerimonia in memoria dell'eccidio del 2 marzo 1945 nel bosco delle Paie, nei pressi di Calvari in Val Fontanabuona. A rappresentare l'amministrazione regionale, con il gonfalone, è stato il consigliere Giovanni Boitano. La commemorazione ha reso omaggio alle dieci persone - nove partigiani e un prigioniero politico - fucilati 81 anni fa come rappresaglia in seguito a una sommaria sentenza emessa dal tribunale di guerra della divisione "Monterosa" della Repubblica Sociale Italiana.

"La Val Fontanabuona è stata teatro di pagine spietate della nostra storia - ha dichiarato il consigliere Boitano - È dovere delle istituzioni e di ogni cittadino onorare chi ha scelto di non piegarsi alla tirannia, sacrificando la propria vita in nome degli ideali di libertà. Ricordare questi martiri significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per la democrazia". I caduti, appartenenti alle brigate "Berto" e "Coduri", sono stati ricordati con la deposizione delle corone d'alloro, con i saluti delle autorità e con una Santa Messa in suffragio presso la Cappelletta delle Paie.

