Droga, Matteo Bassetti: "Fentanyl un killer, uccide più di eroina e morfina, in America già 100mila morti"

Matteo Bassetti lancia l'allarme sulla nuova droga che in America sta facendo una mattanza ed è appena arrivata in Italia. L'incubo degli operatori nel settore delle dipendenze si chiama Fentanyl, un farmaco che avrebbe diffusione controllata e scopi precisi ma di cui ormai l'abuso tra i tossicodipendenti è sistematico.

"Lo avevo detto alcune settimane fa - scrive il professore genovese sui social - che il Fentanyl sarebbe arrivato anche in Italia nel mercato della droga. Il sistema di allerta nazionale è scattato dopo il sequestro di una dose dell’oppioide, tagliato con eroina, avvenuto nei giorni scorsi a Perugia. Il Fentanyl, che è un farmaco che va utilizzato sotto guida medica per controllare il dolore grave, è diventato negli ultimi anni un surrogato dell’eroina, tanto da guadagnarsi il titolo di “droga degli zombie”. Solo nel 2022 secondo Centers for Disease Control si sono registrate oltre 100mila morti causate da intossicazione acuta grave proprio da Fentanyl".

Bassetti spiega: "Perché si usa il fentanyl per tagliare l’eroina? Ha diversi vantaggi, per gli spacciatori: oltre a essere potente come eroina e morfina, costa poco. Non è legato, infatti, ad alcuna coltivazione, perché è una droga sintetica, realizzata in laboratorio. Inoltre, essendo molto potente, ne bastano quantitativi minimi per disporre di molte dosi".

"Occorre fare grande attenzione - conclude Bassetti - se si fa uso di sostanze stupefacenti: il Fentanyl uccide più dell’eroina e della morfina".