Domani è la Giornata mondiale della Salute mentale dedicata al tema "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale". Secondo i dati 2020 del Sistema Informativo della Salute Mentale (SISM) relativamente alle patologie più diffuse, in Liguria sono prese in cura, ogni 10 mila abitanti: 33 persone per depressione, 31 per schizofrenia, 19 per disturbo bipolare e 21 per ansia/nevrosi.

«La crescente consapevolezza dell'aumento della sofferenza e del carico di malattia che circonda i disturbi mentali - osserva il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti - rende necessarie azioni sempre più efficaci di prevenzione e cura di queste patologie. L''isolamento che si è reso necessario nel periodo dell'emergenza Covid ha inciso in particolare sulle fasce giovani e giovanissime della popolazione, con un aumento di determinate patologie». «Nel periodo pandemico e post-pandemico abbiamo registrato un aumento di casi di depressione o comunque di disagio psichico nella popolazione giovanile - sottolinea Mario Amore, direttore Clinica psichiatrica/Spdc del Policlinico San Martino e referente area psichiatria Diar Neuroscienze Alisa - tra le cause possibili: solitudine, chiusura delle scuole e dei centri sportivi o di ritrovo, lavoro in modalità agile e chiusura delle strutture ricettive».

Dal 12 al 15 ottobre si svolgerà a Genova il 49esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria che affronterà anche il tema della diffusione del valore della salute mentale a tutta la società e gli investimenti che la società stessa dovrebbe fare in questo campo affinché la promozione di una salute mentale diventi un bene comune per il benessere umano, economico e sociale.