Dolomiti Bus: dal 10 giugno nuovo orario estivo e al via il servizio a chiamata Trillo

Con l’avvicinarsi della stagione estiva entrerà in vigore il nuovo orario estivo, progettato per offrire ai passeggeri un servizio ancora più efficiente e in linea con le esigenze del territorio. Dolomiti Bus è impegnata a garantire un servizio di trasporto pubblico sicuro, efficiente e sostenibile, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella provincia di Belluno.

“L’orario estivo rappresenta un’opportunità unica per migliorare l’accessibilità ai meravigliosi luoghi della provincia di Belluno, sia per i residenti che per i turisti. Siamo consapevoli dell’importanza di un trasporto pubblico affidabile, soprattutto in un’area di così grande pregio naturale. – ha dichiarato Andrea Biasiotto, Presidente di Dolomiti Bus – Il nostro impegno è quello di fornire un servizio pubblico di alta qualità, accessibile e rispettoso dell’ambiente. Continueremo a migliorare e ad adattarci alle esigenze dei nostri passeggeri, garantendo sicurezza, comfort e puntualità”.

Residenti e turisti possono consultare il nuovo orario sul sito web dolomitibus.it o tramite l’App Dolomiti Bus, disponibile per il download su tutti i principali app store. Il nuovo orario estivo, in vigore dal 10 giugno, è pensato per facilitare gli spostamenti e permettere a tutti di godere delle bellezze naturali e delle attrazioni culturali della provincia di Belluno.

Dal 10 giugno sarà anche attivo il nuovo servizio a chiamata “Trillo”. In questa fase sperimentale, il servizio interesserà le corse urbane di Belluno e Feltre, con un’estensione ai territori di Ponte nelle Alpi, Limana, Sedico per l’area Valbelluna e Seren del Grappa e Pedavena per il Feltrino. Per il periodo estivo “Trillo” sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 20,30. Al di fuori di questi orari, chi vuole spostarsi dovrà fare riferimento alle normali linee del servizio urbano.

Durante l’estate, è attiva la Guest Card, la carta turistica pensata come uno strumento semplice ed economico per accedere al trasporto pubblico, riducendo l’utilizzo dei mezzi privati e favorendo la scoperta di un ambiente di grande pregio naturale. La Guest Card permette ai turisti di utilizzare senza limiti il servizio extraurbano in provincia di Belluno e i servizi urbani di Belluno, Auronzo e Pieve di Cadore, gestiti da Dolomiti Bus. La card non prevede restrizioni riguardanti il numero di corse, le fasce orarie o la distanza percorsa, fatta eccezione per i servizi a tariffa differenziata. Destinata esclusivamente ai turisti non residenti nella provincia di Belluno, la Guest Card è disponibile in due opzioni di validità: 3 giorni consecutivi al costo di € 12,00, oppure 8 giorni consecutivi al costo di € 28,00, a partire dalla prima validazione. La Guest Card può essere acquistata comodamente tramite l’App Dolomiti Bus o presso le principali rivendite autorizzate del territorio. Questa iniziativa promuove un turismo sostenibile, offrendo una soluzione pratica e vantaggiosa per esplorare le bellezze naturali della provincia di Belluno senza l’uso di mezzi privati, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

Dallo scorso 27 maggio, il call center Dolomiti Bus (0437.941237) ha esteso i suoi orari di operatività e introdotto nuovi servizi per garantire una copertura più ampia e una maggiore qualità del servizio. Il call center è attivo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00: la nuova fascia oraria è stata studiata per rispondere meglio alle esigenze dei clienti, offrendo maggiore flessibilità e disponibilità. Per soddisfare al meglio una clientela sempre più internazionale, il call center offre assistenza in tre lingue: italiano, inglese e tedesco.

Per semplificare ulteriormente l’accesso alle informazioni, Dolomiti Bus ha scelto di utilizzare un numero unico (0437.941237), già conosciuto dalla clientela, per tutte le richieste relative ai servizi. Questo include il Trasporto Pubblico Locale (TPL), i noleggi e le linee mare. Con il numero unico è anche possibile ricevere assistenza alla vendita e prenotare il nuovo servizio a chiamata “Trillo” (prenotazioni già aperte). Grazie al nuovo servizio di call center sarà inoltre possibile prenotare autobus per trasportare biciclette, incluse le bici elettriche, e predisporre i seggiolini per i viaggi dei più piccoli (0-4 anni).

Per garantire un’assistenza clienti di alta qualità, è stato formato un team di 10 persone in grado di offrire un servizio più efficiente e diretto. Al termine di ogni contatto, ai clienti verrà chiesto di valutare la qualità del servizio ricevuto. Questo permetterà all’azienda di monitorare continuamente la soddisfazione della clientela e apportare eventuali miglioramenti.

Il servizio è accessibile sia da rete fissa che mobile, garantendo massima flessibilità d’accesso per tutti i clienti. Si stima un volume annuo di circa 50.000 chiamate, un dato che sottolinea l’importanza di un servizio clienti efficiente e ben organizzato. Dolomiti Bus continua a investire per migliorare l’esperienza dei propri clienti, rafforzando il proprio impegno verso un servizio di trasporto pubblico di qualità e sempre più vicino alle esigenze dell’utenza.