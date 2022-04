Disabili costretti a scendere dal treno, Paita: "Interrogazione parlamentare per fare chiarezza"

di Redazione

Preannunciata anche una audizione alla Commissione Trasporti della Camera, della quale la deputata di Italia Viva è presidente: "Episodio inqualificabile"

"Un episodio inqualificabile che fa davvero rabbia. Inspiegabile che nonostante l'intervento del personale Trenitalia e Polfer i turisti non abbiano lasciato il

posto ai disabili. Presentero' un'interrogazione per fare chiarezza e un'audizione in Commissione Trasporti alla Camera".

Lo afferma Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito di quanto accaduto a Genova.