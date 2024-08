Diportistica, Sanlorenzo compra barche a vela Swan da Leonardo Ferragamo

Sanlorenzo acquista da Sawa, controllata da Leonardo Ferragamo, il 100% di Nautor Swan le sue partecipate, che comprende 13 imprese in 7 paesi (Finlandia, Italia, Spagna, Principato di Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Australia).

Il gruppo Nautor Swan è prevalentemente attivo nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni a vela di alto lusso a marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore con marchio Shadow e Arrow.

Sanlorenzo acquista il 60% al primo closing, previsto nel breve periodo, per un importo di 48,5 milioni, equivalente al pro quota di un equity value concordato in 80,9 milioni sulla base di un enterprise value pari a 90 milioni. Il restante 40% delle quote passerà di mano entro il 30 aprile 2028.

Per Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo "la firma di questo accordo rappresenta il raggiungimento di un'altra tappa fondamentale della nostra strategia. Abbiamo elaborato in questi mesi un piano industriale solido, in termini di sviluppo prodotto e messa a terra delle numerose sinergie in ambito tecnologico, produttivo, commerciale, nonché di economie di scala, in collaborazione con Leonardo Ferragamo ed il management di Nautor Swan che hanno trasformato il cantiere e le sue barche in un brand iconico a livello globale. Stiamo parlando di un brand di nicchia ultra-esclusivo la cui filosofia è perfettamente coerente con quella di Sanlorenzo".

"L'unione dei marchi Sanlorenzo e Nautor Swan - ciascuno con una propria offerta esclusiva e limitata, rivolta al proprio club di connoisseurs, non in sovrapposizione tra loro - creerà un polo della nautica unico al mondo. Il meglio dello yachting a motore e a vela", ha concluso. Leonardo Ferragamo, presidente di Nautor Swan, nel ricordare i 26 anni al timone dell'azienda, ha spiegato che "oggi il mio obiettivo è di indirizzare verso la perennità questo brand così amato e rispettato nel mondo intero, affidandolo ad uno dei gruppi nautici più importanti al mondo".

"Il mantenimento di una quota di rilevante minoranza, mi permetterà altresì di continuare a trasferire quella cultura, conoscenza ed esperienza maturate in questi anni, a beneficio delle tante persone che lavorano in azienda e dei 2.300 e più armatori Swan nel mondo e di tanti altri che sognano di farne parte". Nell'acquisizione Sanlorenzo, che è un gruppo di yacht di lusso quotato a Piazza Affari, è stata assistita da Mediobanca nel ruolo di financial advisor.