Dimissioni Toti, Pirondini (M5s):"La Liguria è una regione allo sbando. L'ex Governatore non ha lasciato nulla in ordine"

"Lascio una Regione in ordine": è una delle ultime dichiarazioni del Presidente dimissionario, Toti. La cruda verità è che "in ordine" qui c'è ben poco, a cominciare dalla sanità ligure che vive un disastro senza precedenti, con liste d'attesa infinite e con una situazione debitoria drammatica. La Regione Liguria impegna più o meno il 75% del proprio bilancio proprio nella sanità e questo dato certifica, tra i tanti, il fallimento totale del centrodestra in Liguria". Lo scrive in una nota il senatore del M5S Luca Pirondini. "230 milioni di buco sarebbe una Regione in ordine? No. Questa è una Regione allo sbando!". "Come definire altrimenti un'amministrazione che ha fortemente voluto il carrozzone Alisa sapendo che avrebbe creato l'ennesimo poltronificio pagato dai contribuenti? Carrozzone che per il 2023 ha registrato un disavanzo di 140 milioni di euro, peraltro mai smentito. Di questi e altri disastri sarà chiamato a rispondere il centrodestra - conclude Pirondini -. C'è chi pensa che una legislatura non possa finire per motivi giudiziari e, per fortuna, c'è chi pensa che nessuno è esente dal dover rispettare la legge. Nemmeno i governatori".