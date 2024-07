Dimissioni Toti, Foti (FdI): "La democrazia ne esce ferita"

"Prendiamo atto della scelta di Giovanni Toti di rassegnare le dimissioni da Presidente della Regione Liguria, decisione che supera ogni possibile argomentazione volta a mantenere un regime di custodia cautelare nei suoi confronti. Sul piano strettamente politico ringraziamo Toti per il lavoro svolto in questi nove anni in Regione, il cui migliore giudizio è stato espresso dal vastissimo consenso che i liguri gli hanno attribuito. A fronte di un processo ad oggi solo mediatico, non possiamo non rilevare che e' la democrazia che ne esce ferita, oltre a quelle garanzie che la nostra Costituzione esplicitamente prevede, ponendo al centro della sua essenza lo stato di diritto. Le gioiose manifestazioni con cui l'opposizione ha salutato le dimissioni di Toti altro non attestano se non quanto per loro poco valga il diritto dei cittadini a scegliere da chi essere governati. Una raccapricciante sceneggiata, che fa il paio con il tradizionale doppiopesismo della sinistra - al quale siamo tristemente abituati - che di fronte a sindaci 'amici' indagati o, peggio ancora, condannati, nulla dice a differenza di quando sulla graticola giudiziaria vi sono gli avversari politici, per i quali nessuna garanzia deve e può valere, retaggio evidente di un giustizialismo senza limiti". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.