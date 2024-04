Diga Genova, Rixi: "Gara per lavori secondo lotto nelle mani di Bucci"

"Per il secondo lotto della diga del porto di Genova probabilmente ci sarà una gara, ma è evidente che la scelta spetta al commissario". Così il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a Genova a margine di una conferenza stampa commenta lo stanziamento dei fondi per realizzare il secondo lotto dell'opera previsto dal decreto Pnrr.

Il commissario per la nuova diga portuale nel capoluogo ligure è il sindaco di Genova Marco Bucci. Una nuova gara non rischia di rallentare i tempi di realizzazione dell'opera previsti dal Pnrr? "Il tema è nelle mani del commissario, - replica Rixi ai cronisti - non è una decisione che prende il ministero, le strutture commissariali hanno la responsabilità di decidere in funzione dei tempi di realizzazione dell'opera in base a una correttezza dal punto di vista giuridico".

"La diga di Genova è un'opera necessaria per il sistema logistico non solo italiano ma europeo, quindi abbiamo proceduto ad anticipare la realizzazione del secondo lotto in base a esigenze che sono di carattere continentale per quanto riguarda l'approvvigionamento delle linee logistiche industriali. - aggiunge - I rilievi dell'Anac saranno puntualmente contestati dall'avvocatura dello Stato, ci sono alcuni temi che ci hanno lasciato oggettivamente sbalorditi, come il fatto di aver rimosso un membro a buste aperte, questo membro aveva un conflitto di interessi evidente, non mi sembra che oggi ci siano i presupposti per cambiare l'iter in base ai rilievi di Anac".