Diga Genova, Orlando e Ghio: "Necessario intervento per non allungare i tempi"

"Desta preoccupazione il percorso giudiziario che pone la Diga sotto la lente di ingrandimento dell'Anac. Un'opera attesa e importante per la Liguria e tutto il Nord-Ovest, propedeutica e legata ad altre opere infrastrutturali di sviluppo per la nostra Regione, continua essere impostata senza la necessaria trasparenza e correttezza delle procedure che un progetto di questa entità richiede.

Lo stesso ministro Crosetto palesava il rischio di un sovraccarico di lavoro su un unico soggetto e sollevava il dubbio sulla capacità di questo soggetto di avere le capacità tecniche e organizzative e finanziarie per realizzare davvero le opere assegnate nei tempi previsti". Così i deputati Pd Andrea Orlando e Valentina Ghio commentando il progetto della Diga dopo i dubbi sollevati dall'Anac. "L'insufficiente attenzione alle procedure da parte di chi doveva impostare il percorso, avallando un progetto nato già con delle lacune cui non è stato posto rimedio -. prosegue la nota -, non è accettabile e richiede un intervento. Il rischio di un allungamento dei tempi mette in pericolo la sostenibilità economica dell'opera, che conta su oltre un miliardo di fondi Pnrr che, se non vengono rispettati i tempi di scadenza, si potrebbero perdere. Cercheremo di capire quali sono i margini per garantire il finanziamento dell'opera in caso di slittamento dei tempi - conclude la nota - e quali possono essere gli interventi necessari per garantire la realizzazione dell'opera".