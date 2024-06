Diga Genova, Bucci in Consiglio: "Costi si abbassano, tempi saranno rispettati"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"La città potrebbe pagarsi la diga con le tasse che il porto paga allo Stato e al Comune di Genova di quelle tasse resta zero. Se facessimo come Amburgo, che trattiene il 20% delle tasse che incassa ci pagheremmo una diga all'anno".

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci ieri in Consiglio comunale, in un momento successivo alle tensioni che hanno portato l'opposizione ad abbandonare i lavori. Il tema della diga era quello più atteso per la giornata dell'11 giugno, prima che si scatenasse la bagarre per le polemiche sul Pride.

"Facciamo un lavoro importante non solo per Genova e la Liguria ma per l'Italia - ha proseguito il Sindaco - e la proposta dell'ingegner Silva, che prevede la demolizione dell'attuale diga per poter lavorare a 35 metri di profondità, è impraticabile. Un'ipotesi non percorribile perché la vecchia diga è vincolata dalla Sovrintendenza". Per quanto riguarda i depositi costieri "si possono mettere sulla diga solo se ci fosse una strada o una ferrovia sulla diga stessa. Non c'è abbastanza volume per fare una condotta che arrivi sulla costa. Sarebbe una soluzione pensabile per il petrolio non per i prodotti chimici, è un problema di volumi bassi".

Bucci ha poi sottolineato che il progetto "viene modificato ogni giorno per poter garantire la miglior riuscita finale, sono cose accadano quando si lavora a grandi opere". Bucci ha poi sottolineato che la diga è stata approvata da ben 4 ministri diversi, quindi "trovo inutile continuare a discutere sull'opportunità che la diga sia sotto il controllo della struttura commissariale. Sarebbe più importante lavorare tutti assieme per realizzare al meglio questo progetto".

Infine sui costi, ha osservato che "prima di dire che la diga costa troppo bisognerebbe documentarsi su ciò che accade in tutto il mondo e come il progetto vada avanti. I costi, grazie alle gare, sono arrivati ad abbassarsi". Infine i tempi: "non vediamo grandi problemi - ha detto - a concludere nei tempi prefissati la diga".





Nelle immagini, un breve estratto della relazione del sindaco Bucci durante il Consiglio Comunale di martedì 11 giugno.