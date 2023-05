Diga di Genova, Aponte (Msc): "Il porto è ingolfato, opera fondamentale per l'aumento dei traffici"

"Per noi la nuova diga è molto importante, perché Genova al momento è ingolfata, non può crescere più di tanto. Noi abbiamo traffici in crescita, per attrarli bisogna aumentare la capacità e la nuova diga è l'unico modo per farlo". Gianluigi Aponte, fondatore e presidente del gruppo Msc, il primo gruppo armatoriale al mondo, che a Genova ha in concessione il terminal Bettolo, commenta così l'opera, a margine della cerimonia per la posa della prima pietra della nuova diga. "Con quest'opera a Bettolo potremmo portare 2 milioni di teu con le navi grandi" dice.

"È una svolta per tutti, per l'armamento in generale, perché le navi stanno aumentando di taglia per cui o Genova si adegua o le navi andranno altrove" ha commentato. "Aspettavamo che si realizzasse per poter portare navi più grandi, senza non potremmo mai crescere" ha sottolineato, aggiungendo che quando sarà in funzione "permetterà anche alle grandi navi di attraccare e quindi fare anche transhipment".