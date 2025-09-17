Differenziata, il campione paralimpico Francesco Bocciardo nuovo testimonial per AMIU Genova

Il plurimedagliato nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo parte per i Mondiali di Singapore con un doppio impegno: quello sportivo e quello ambientale. AMIU Genova lo ha scelto come testimonial della nuova campagna social sulla raccolta differenziata, con il claim “Non serve essere un campione per fare la differenza”. L’iniziativa intende trasmettere un messaggio semplice ma incisivo: la costanza e la determinazione richieste nello sport possono essere applicate anche alla vita quotidiana, in particolare nel rispetto dell’ambiente.

La campagna – Nei video diffusi sui canali social dell’azienda, realizzati alle Piscine di Albaro, Bocciardo racconta il legame tra sport e ambiente, sottolineando l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. «La partenza di Francesco per i Mondiali ci ricorda che l’impegno e la determinazione non appartengono solo allo sport – spiega Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU Genova –. Sono gli stessi ingredienti che servono a ciascuno di noi per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Per questo abbiamo scelto lui: perché il suo esempio parla più forte di tante parole».

Il messaggio – All’iniziativa partecipa anche il Comune di Genova, con l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu: «Fare la raccolta differenziata in maniera corretta contribuisce a rendere la città più sostenibile e a dare ai rifiuti una seconda vita, creando un circolo virtuoso con ricadute importanti sulla collettività. Mi auguro che questa campagna, con un claim semplice ma efficace e un testimonial che è esempio di caparbietà, possa arrivare davvero a tutti».

La filosofia – Lo slogan “Non serve essere un campione per fare la differenza” si propone come invito alla partecipazione attiva. Non uno slogan pubblicitario, ma una linea di comportamento: la cura per l’ambiente si costruisce con la stessa disciplina che porta un atleta a raggiungere i propri traguardi.

La testimonianza – Bocciardo aggiunge un richiamo personale: «Riprendo una frase di Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. È il momento di agire, non abbiamo più scuse. Con un gesto piccolo ognuno di noi può partecipare a questo cambiamento. Non ci sono più giustificazioni: ognuno deve fare la propria parte per avere una città, una Regione e un pianeta più pulito».

La carriera – Nato a Genova nel 1994 e affetto da diplegia spastica, Bocciardo ha trasformato il nuoto in un percorso di riabilitazione e successo sportivo. Tesserato per le Fiamme Oro e i Nuotatori Genovesi, ha conquistato oltre 30 medaglie internazionali. Tra i principali successi spiccano l’oro nei 400 m stile libero a Rio 2016, il doppio oro nei 100 e 200 m a Tokyo 2020 e il titolo paralimpico a Parigi 2024, con record nella sua categoria. È stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo dal Comitato Italiano Paralimpico. Oggi, oltre all’attività agonistica, lavora all’INPS e continua ad allenarsi quotidianamente alle Piscine di Albaro. La sua testimonianza non si limita alle corsie di nuoto: attraverso l’impegno civile e ambientale, Bocciardo vuole dimostrare che la forza di volontà è una risorsa da condividere con la comunità. La campagna AMIU Genova proseguirà durante i Mondiali di Singapore, offrendo un doppio palcoscenico: quello sportivo e quello sociale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport, cittadinanza attiva e sostenibilità.

